كفاية عليهم السفر.. صاحب كشك يقدم الكيك والعصائر لمرضى السرطان مجانا

، تفوح منه رائحة عطرة وكأنها قطعة من الجنة، يقتلك الفضول للاقتراب منه رويدا رويدا حتى تلمح شابا عشرينيا يستقبل زبائنه بوجه بشوش؛ وكأن الملائكة تطوف حوله مهللين بتجارته الرابحة وصدقته الجارية مع الرحمن.

ما أن تصل للشاب وترى عددا كبيرا من الأفراد يصطفون حول الكشك ولسان حالهم الدعاء لهذا الشاب قائلين: "ربنا يكرمه بالخير يارب" وآخرون يضيفون: "ربنا يرزقه ويفرح قلبه" لتنتابك الدهشة وتحاوطك مجموعة من الأسئلة في مقدمتها ما السمة المميزة لهذا الكشك عن غيره؟.





لم تترك الحيرة تراودك أكثر من ذلك، فتذهب بلا تردد لاكتشاف المجهول وسر هذا الكشك الغريب، وتلتقي بالشاب فتجده خجولا يرفض حتى ذكر اسمه وعند سؤاله عن سر تجمع الأهالي والدعوات التي تملأ الأصداء تجده يروي بصعوبة السبب ويزيح الستار عن السر.





أثناء مزاولة عمله ببشاشة لا تختفي عن وجنتيه قائلا: "إنه فتح هذا الكشك منذ فترة وجعله موجها لأطفال مستشفى 57357، ويبيع يوميا المشروبات والحلوى للأطفال المصابين بمرض السرطان وذويهم بـ المجان"، معقبا "بديهم الكيك والعصاير ببلاش كفاية عليهم المواصلات والسفر فأكيد مش هيستحملوا كمان تمن الحاجات الحلوة لعيالهم.. وحسابي عند ربنا".



