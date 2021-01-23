ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أطلقته ميليشيات الحوثي.. اعتراض وتدمير هدف معاد في اتجاه الرياض السعودية

السبت 23/يناير/2021 - 10:46 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير هدف معادٍ جوي، أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في تجاه مدينة الرياض السعودية. 

ومن ناحية أخرى، تواصل منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهودهما المشتركة لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن من خلال الحفاظ على استمرارية خدمات التغذية الأساسية وتعزيز وصول السكان الأكثر ضعفًا إلى التدخلات المنقذة للأرواح.

وتهدف الشراكة الجديدة التي تم تمويلها بمبلغ 5,5 مليون دولار أمريكي إلى تقديم العلاج مجانًا لـ 23,428 طفلا دون سن الخامسة ممن يعانون من مضاعفات طبية ناتجة عن سوء التغذية الحاد في 90 مركزا للتغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن. 

وسيتم من خلال هذا الدعم توفير حزم الدخول الى مراكز التغذية العلاجية ومستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة لدعم رعاية الأطفال المقبولين ومرافقيهم الذين سيتلقون أيضًا المشورة الغذائية، ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين المباشرين من المشروع 46,857 شخصًا.

ويستهدف المشروع جميع المحافظات المصنفة في المستويين الثالث (الأزمة) والرابع (الطوارئ) وفق اﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ لعام 2019. 

وستعطى الأولوية لـ 226 مديرية تم تصنيفها كمديرية ذات أولوية من قبل كتلة التغذية بناء على الأدلة المستجدة ونتائج اﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣلي اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ لعام 2020 نظرا للمستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي والكثافة السكانية العالية ونسب المجتمعات الضعيفة من النازحين داخليًا واللاجئين.

وسيقوم المشروع بإعادة تأهيل 45 من أصل 90 مركزا للتغذية العلاجية وسيتم إنشاء 13 مركزا جديدا لتعزيز الوصول إلى العلاج والخدمات الصحية في المناطق التي يشكل فيها سوء التغذية الحاد مصدر قلق على مستوى الصحة العامة. 

وسيتم أيضًا تعزيز مهارات 1400 عامل صحي لضمان توفير خدمات ذات جودة عالية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

"التعاون الإسلامي" تندد باستهداف الحوثيين المستمر للسعودية

فول اليام الإفريقي.. هل يساعد في حل مشاكل الجوع في إفريقيا؟

دعم الشرعية: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

بالأرقام.. مساعدات سعودية لليمن والنيجر بملايين الدولارات

ترشيحاتنا

فرج عامر: فلوس سموحة مبروكة وما حدث فى مباراة بيراميدز كارثة

بعد عرض "سر التاسعة".. هاشتاج النادى الأهلي يتصدر تويتر

حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

الأهلي: بايرن ميونخ طلب التعاون معنا فى مونديال الأندية وقميص الفريق لن يتغير فى البطولة

هل ترك الصلاة يعد من صغائر الذنوب ويكفي الاستغفار لتكفيرها؟

الرجاء المغربي يحسم موقفه من ضم حميد أحداد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها