الاتحاد السعودي لكرة القدم ينقذ الهلال من كارثة آسيوية

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم نجح في إنقاذ الهلال من الاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا بالنسختين المقبلتين.





وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الاتحاد السعودي نجح في إنقاذ الهلال من عقوبات انضباطية آسيوية قد تمنعه في المشاركة في دوري أبطال آسيا.





وأضافت الصحيفة السعودية، أن إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي قام بمجهود مكثف خلال الشهرين الماضيين لمنع تحويل ملف انسحاب الهلال من النسخة السابقة، للجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، وتجنيبه عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولة لنسختين.





وأكدت الصحيفة السعودية، أن القاسم قام بإجراء اتصالات مكثفة مع أعضاء لجنة الانضباط الآسيوية، وشرح لهم موقف الهلال والظروف التي عاشها في دور المجموعات من نسخة دوري أبطال آسيا الماضية، والذي استضافته الدوحة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.





يذكر أن الاتحاد الآسيوي اعتبر الهلال منسحبا من النسخة الماضية بسبب إصابات كورونا في صفوفه قبل مواجهة أهلي دبي في دور المجموعات.



