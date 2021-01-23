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أخبار العالم

رغم استخدامها مركبا سحريا.. إصابة وزيرة صحة سريلانكا بـ كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 10:54 ص
إصابة وزيرة صحة سريلانكا
إصابة وزيرة صحة سريلانكا بـ كورونا
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سمر صالح
أعلنت السلطات السريلانكية، اليوم السبت، إصابة وزيرة الصحة في البلاد "بافيثرا وانياراتشي" بكوفيد-19، رغم أنها عبرت علنا عن تأييدها لاستخدام مركب سحري لوقف تفشي كورونا في الجزيرة.

وقال مسئول في وزارة الصحة، إن الفحوصات أكدت إصابة الوزيرة وإنه "طلب منها عزل نفسها"، موضحا أن "كل اتصالاتها المباشرة جمدت حاليا".

وكانت "بافيثرا وانياراتشي" قد تناولت علنا محلولا "سحريا"، كما وصف، يتألف من العسل وجوزة الطيب، وينتجه ساحر يؤكد أنه يؤمّن مناعة ضد الفيروس مدى الحياة.

كما قامت بصب قدر من المياه "المباركة" في نهر في  نوفمبر الماضي بعدما أخبرها رجل نصب نفسه إلها أن ذلك سينهي الوباء وكان وزير شاب تناول المحلول نفسه الذي روجت له وزيرة الصحة، قد أصيب بـ كورونا خلال الأسبوع الجاري.

وأكد الأطباء في جميع أنحاء البلاد أن هذا الدواء ليس له أساس علمي، لكن آلاف الأشخاص تحدوا القيود المفروضة على التجمعات العامة وتدفقوا إلى قرية في وسط سريلانكا الشهر الماضي للحصول على الإكسير الذي صنعه النجار داميكا باندارا.

وقامت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بحملة دعائية واسعة للرجل المقدس الذي يؤكد أن المركب الذي اكتشفه، بشرته به كالي إلهة الهندوس للموت والدمار، لكن الحكومة حاولت منذ ذلك الحين أن تنأى بنفسها عن باندارا الذي حصل على موافقة لتحضير محلوله كمكمل غذائي من قبل الوحدة الرسمية لطب السكان الأصليين.

وتشهد سريلانكا تصاعدا في الوباء، إذ ارتفع عدد الإصابات والوفيات من 3300 و 13 على التوالي مطلع أكتوبر إلى نحو 57 ألفا و278 خلال الأسبوع الجاري.
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