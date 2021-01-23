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كريم العمدة: الإنتاج البحرى من مصر يشمل 80% مزارع سمكية

السبت 23/يناير/2021 - 10:59 ص
كريم العمده
كريم العمده
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شيرين عادل
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية ب مشروعات الاستزراع السمكى بإقامة مشاريع عملاقة ب المنتجات البحرية والسمكية ب كافة قطاعاتها. 

وأضاف " العمدة"،  خلال مداخلة عبر فضائية اكستر نيوز ،  أن مصر تنتج ما يقرب من 2 مليون طن من الأسماك سنويا وتستورد ما يقرب من 300 ألف طن  ، لافتا إلى أن مصر فى المرتبة الأولى عربيأ وإفريقيا فى الاستزراع السمكى .

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت خطة للاستزراع السمكى بافتتاح عدد من المشاريع فى هذه القطاع بافتتاح مزارع سمكية فى دمياط  ، أو المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس وشرق التفريعة أيضأ بوجود تصور محدد لرفع معدلات انتاج مصر من الأسماك بإجمالى 2.8 مليون طن .

ولفت  إلى أن الإنتاج البحرى من مصر يشمل 80% مزارع سمكية بالإضافة لإنتاج سمكى  بنسبة 3% للبحر المتوسط  ،  و 2.5 للبحر الأحمر بالإضافة لإنتاج بحيرات إدكو ، البردويل ، والمنزلة .

وتابع ، أن مجال الاستزراع السمكى فى مصر ليس مقتصرا على عمل مزارع سمكية ولكن بتكنولوجيا حديثة خاصة أن صناعة الأسماك تكنولوجيا وتحتاج تطور علم سواء فى المصائد السمكية لتغطية الإنتاج . 




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