كريم العمدة: الإنتاج البحرى من مصر يشمل 80% مزارع سمكية

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية ب مشروعات الاستزراع السمكى بإقامة مشاريع عملاقة ب المنتجات البحرية والسمكية ب كافة قطاعاتها.





وأضاف " العمدة"، خلال مداخلة عبر فضائية اكستر نيوز ، أن مصر تنتج ما يقرب من 2 مليون طن من الأسماك سنويا وتستورد ما يقرب من 300 ألف طن ، لافتا إلى أن مصر فى المرتبة الأولى عربيأ وإفريقيا فى الاستزراع السمكى .





وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت خطة للاستزراع السمكى بافتتاح عدد من المشاريع فى هذه القطاع بافتتاح مزارع سمكية فى دمياط ، أو المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس وشرق التفريعة أيضأ بوجود تصور محدد لرفع معدلات انتاج مصر من الأسماك بإجمالى 2.8 مليون طن .





ولفت إلى أن الإنتاج البحرى من مصر يشمل 80% مزارع سمكية بالإضافة لإنتاج سمكى بنسبة 3% للبحر المتوسط ، و 2.5 للبحر الأحمر بالإضافة لإنتاج بحيرات إدكو ، البردويل ، والمنزلة .





وتابع ، أن مجال الاستزراع السمكى فى مصر ليس مقتصرا على عمل مزارع سمكية ولكن بتكنولوجيا حديثة خاصة أن صناعة الأسماك تكنولوجيا وتحتاج تطور علم سواء فى المصائد السمكية لتغطية الإنتاج .















