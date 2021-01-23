ضبط 195 كيلو لحوم ودواجن مصنعة منتهية الصلاحية بدمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى ، حملة مكبرة على الاسواق والمطاعم لضبط الاطعمة واللحوم الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى.





جاءت الحملة برئاسة الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والدكتورة ولاء عبد الرحمن رئيس قسم المجازر و والدكتور احمد صيام مفتش بادارة التفتيش بالاشتراك مع السيد سلامة مفتش اول بالرقابة التموينية .





أسفرت الحملة عن ضبط 165 كيلو دواجن مصنعه منتهية الصلاحية و7 كيلو بانيه متبل فاسد و5 كيلو سجق مصنع غير صالح للاستهلاك الادمى ، 18 كيلو كبدة عير صالحة لاستهلاك الادمى .





و تم تحرير ٢ محضر وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الازم.



