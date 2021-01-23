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أخبار البلد

الاتصالات تنتهي من تدريب 18419 من العاملين لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية

السبت 23/يناير/2021 - 11:20 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مجموعة متكاملة من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.  

وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تلك البرامج تأتى اتساقًا مع خطة التطوير المؤسسى للجهاز الإدارى للدولة والتى تستهدف خلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية يساهم فى بناء مصر الرقمية ويواكب التطورات المصاحبة لانتقال الوزارات والجهات التابعة والهيئات العامة للعاصمة الإدارية الجديدة كانتقال حضارى يفرض متطلبات ومهارات جديدة للعاملين والقيادات. 

وأشارت الوزارة إلى أبرز أهداف برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتتمثل فى تعزيز الأداء الحكومى، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، والتأثير فى رحلة المواطن داخل المؤسسات الحكومية، والتأسيس لاعتبارات السمات والقدرات. 

وفيما يتعلق بمحاور برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضحت الوزارة أنها تشتمل على أربعة محاور أساسية هى: محور تنمية الثقافة الرقمية طبقًا للمستويات الوظيفية، محور تنمية المهارات الرقمية استرشادًا بنتائج تقييم العاملين، ثم محور تطبيقات العاصمة، والذى يعتمد على البرامج الفنية الخاصة بالتطبيقات ونظم التشغيل والعمل داخل العاصمة، وأخيرًا محور تنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي.  

وأعلنت الوزارة عن الانتهاء من تدريب الغالبية من موظفى الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية؛ حيث تم الانتهاء حتى الآن من تدريب 18419 من العاملين على المعارف والثقافة والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وكشفت الوزارة أنه تم تدريب نحو 6396 متدربًا من الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة على مهارات الحاسب الآلى وذلك استرشادًا بنتائج تقييم العاملين، ونحو 5426 متدربًا على برنامج التحول الرقمى للقيادات التنفيذية والإشرافية، و2684 متدربًا على برنامج أساسيات التحول الرقمى، و876 متدربًا على برامج الإدارة الرقمية للمشروعات، و968 متدربًا على البرنامج المتقدم للتحول الرقمى، 1365 متدربًا على برنامج التحول الرقمى لمكافحة الفساد، وتم تدريب عدد 704 من العاملين بوحدات التحول الرقمى المستحدثة بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
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