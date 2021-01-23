ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 11:03 ص
لحظة وصول الرئيس
لحظة وصول الرئيس السيسى لافتتاح مشروع الفيروز
Advertisements
شيرين عادل

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ،  لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وقال السفر بسام راضى ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية : إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى. 

وأضاف المتحدث الرسمى، انه من المقرر أن يفتتح  الرئيس ايضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالاضافة الى مشروعات للالبان والانتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي يفتتح "مشروع الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد.. اليوم

مليون و900 ألف طن.. تعرف على ترتيب مصر بقطاع الاستزراع السمكي

ترشيحاتنا

بطريقة بشعة.. تحدٍ على «تيك توك» يقود طفلة إلى الموت

من مدرسة بوليس إلى أكاديمية ..حكاية أول دفعة شرطة في مصر

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال ساعات

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

الأمر مرهون به.. شرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

الأهلي: بايرن ميونخ طلب التعاون معنا فى مونديال الأندية وقميص الفريق لن يتغير فى البطولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها