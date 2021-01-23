اقتصاد الإمارات.. اقتصادية دبي تحرر مخالفات ضد 17 منشأة تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية

حرر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أمس، محاضر مخالفات ضد 17 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة في نايف والمرر و هور العنز و السبخة والقرهود وعيال ناصر وفي المراكز التجارية ،و بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 600 محلًا.





و تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة لتشمل تجارة الأثاث المستعمل، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة، محل تجزئة،مركز تدبير لخدمات العمالة المساندة.





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وأكدت اقتصادية دبي أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين والمتعاملين.





ودعت اقتصادية دبي فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae.