في توقيت مهم جدا.. خبير سياحي: "شتي فى مصر" تهدف لتنشيط الحركة الداخلية والخارجية.. فيديو

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مبادرة "شتى فى مصر" ظهرت فى توقيت هام جدا من تاريخ السياحة فى مصر، منوها إلى أن السياحة مرت بالعديد من مراحل الركود خلال الفترة الماضية، ومن ثم بدأت تلك المبادرة بهدف تنشيط الحركة السياحية، سواء كانت الداخلية أو الخارجية.

وأضاف"الخبير السياحي"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الورد" المذاع عبر فضائية"تن"، أن خلال هذه الفترة تشهد جميع الفنادق حجوزات مع تذاكر الطيران بنسبة 50%، لافتا إلأى أن يوجد إتاحة فنادق 3 أو 4 أو 5 نجوم، فتقوم كل أسرة بالحجز الذى يناسب ميزانيتها، مؤكدا أن الأسعار فى متناول الجميع.

وأشار"كارم"، إلى أن جميع العاملين بالقطاع السياحي استمروا لفترة زمنية فى عد القدرة على مزاولة مهنتهم، وذلك بسبب الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، كاشفا أن الان هؤلاء العاملين يقوموا بالبدء فى الرجوع إلى أعمالهم، إضافة إلى عودة فتح البازارات الصغيرة.

وأكد محمد كارم، أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي اتخذت هذه القرارات منذ بداية أزمة كورونا، لجميع المنشآت الفندقية بالجمهورية وهو شيء جيد خلال الفترة الماضية على تعافي القطاع السياحي من أزمة كورونا، متابعا مصر تعتبر من الدول القليلة التي لديها إدارة للأزمة وتم توجيهها والوصول لمراحل مجدية، مشيرا إلى أن إعفاء جميع البازارات والكافتيريات بالمواقع الأثرية من دفع الإيجار، قرار جيد وأتمنى أن يعمم القرار ليس فقط على المواقع الأثرية ولكن على القطاع ككل، وكذلك الكهرباء والماء والغاز من بداية الأزمة تم اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

وأوضح، أن يسير برنامج التأشيرات كما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذ قرار عدم دخول أي شخص دون إبراز ما يفيد أنه غير حامل لفيروس كورونا خاصة أن ذلك سيحفز عودة السياحة خلال الفترة القادمة، فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية لمدة ستة أشهر، جميع الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية تحفز القطاع السياحي وعلاج للأزمة الحالية.