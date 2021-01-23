من مسرح دبي.. شاهد أحدث ظهور للهضبة

ظهر "الهضبة" عمرو دياب، على مسرح حفلته في العاصمة الإماراتية دبي.

ونشر عمرو دياب عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ونالت الصور إعجاب متابعيه و علقوا كالتالى :

-بنحبك يا فنان

-عظمة





من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب، على انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.





وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.





ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".



