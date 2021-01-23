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إيهاب محسن يعقب على مباراة مصر والسويد بشكل مفاجئ: مشكلة حكام

السبت 23/يناير/2021 - 11:24 ص
إيهاب محسن، لاعب
إيهاب محسن، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لكرة اليد
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فرح علاء الخولي
قال إيهاب محسن، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لكرة اليد، إن المنتخب المصري لكرة اليد يلعب بخطى ثابتة جدا من بداية المجموعة، إلا في مباراة تشيلي، وكان من الواضح أن اللاعبين ليسوا بكامل تركيزهم، وذلك لضعف المباراة، معقبا: "حتى كان باين على المدير الفني".

وتابع إيهاب محسن، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن أداء المنتخب ارتفع تدريجيا في كل مباراة، معقبا على ان مباراة المنتخب مع السويد "مهما اتعادت هنقول ان المفروض احنا اللي نكسب، وكان في اخطاء واضحة للحكام"، لافتا الى أن المدرب تعلم من أخطائه الفنية في مباراة السويد من حيث التبديل وتسليم وتسلم اللاعبين خلال المباراة.

وأوضح أن المباراة المرتقبة مع سلوفينيا وسيتأهل المنتخب ليكون الأول على المجموعة اذا استطاع الفوز في المباراة، وبذلك نتخطى كرواتيا ونتأهل لنصف النهائيات، مشيرا إلى أنه الكل مترقب للمجموعة الثالثة، منوها أن منتخب الدنمارك حتى الآن لم يلعب بكامل طاقته.

وأضاف أن كل الفرق والمنتخبات ستكشف عن أدائها وأوراقها في النهائيات، مؤكدا أن كل المنتخبات تعرف نقاط القوة والضعف في الفرق المنافسة، مردفا أن بيلا روسيا ومقدونيا خارج المنافسة، متمنيا الفوز غدا للمنتخب المصري أمام سلوفينيا والتأهل بأداء مشرف.
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