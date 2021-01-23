ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب ينشر كواليس آخر حفل له من دبي.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشر النجم عمرو دياب مجموعة صور جديدة من أخر حفل له في دبي من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب دياب معلقا على صوره : "من حفل دبي أمس على أستاد دبي الدولي".

ويذكر أنه تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للهضبة عمرو دياب، يظهر فيها بصحبة فتاة شقراء داخل احد الفنادق، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين حول هُوية تلك الفتاة وعلاقتها به. 

وفي حقيقة الأمر هذه الصورة تعود إلى احتفالات رأس السنة قبل أسبوعين، حيث تواجد عمرو دياب في دبي للاحتفال بالعام الجاري، والتقطت هذه الفتاة صورتها معه هناك، وهي موديل تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية. 

وكان عمرو دياب أثار جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها. 

كما ظهر عمرو دياب، بصحبة فتاة أجنبية تدعى كارولينا زوبكوفا، وهي بلوجر شهيرة سويسرية من أصل روسي. 

وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكاية الهضبة مع كارولينا .. حب جديد أم صدفة

جذاب بس أنا متجوزة.. القصة الكاملة لصورة عمرو دياب وفتاة أجنبية

عمرو دياب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

برعاية تركي آل الشيخ.. ملحن سعودي يكشف عن تفاصيل تعاونه الأول مع عمرو دياب

في أحد الفنادق.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة شقراء وهذه الحقيقة

عمرو دياب يحيي حفلة غدا في دبي

ترشيحاتنا

موعد مباراة أسوان ضد الزمالك في الدوري والقناة الناقلة

انفجار ضخم يضرب بيت حانون شمال قطاع غزة وسقوط مصابين.. صور

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

كيفية التعامل مع الزوجة الناشز التي لا تطيع زوجها.. أزهري يجيب.. فيديو

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد.. شاهد

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها