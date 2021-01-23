لمواجهة كورونا.. تخفيض الطلاب داخل قاعات الامتحانات بنسبة 25% بعلوم عين شمس

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن الكلية تستعد لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية.





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وأوضح " رجاء " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد أن الكلية تعقم قاعات التدريس وغرف الكنترول بشكل مستمر حفاظًا علي الطلاب، مشيرًا الي تخفيض نسبة الطلاب داخل القاعات أثناء الإختبارات الي نسبة تصل الى 25% للحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب.





ولفت عميد الكلية الى استخدام اختبارات البابل شيت والاختبارات المقالية كنوعين للاختبارات لتسهيل أداء الاختبارات علي الطلاب ، مشددًا علي العزل الصحى لورق الاختبارات داخل صناديق معقمة ومحكمة الغلق لمدة يومين للتأكد من سلامة الورق.

وأستطرد ، أن كلية العلوم أولي الكليات التي تتبع نظام العزل الصحى للورق ، لافتًا الى أن الكلية لديها اكتفاء ذاتي من المطهرات والمعقمات التي تستخدمها بالإضافة الى توزيع الكمامات المجانية علي الطلاب أثناء الاختبارات للحفاظ عليهم.





ونوه ، بأهمية بنوك الأسئلة التي تم إتاحتها للطلاب من خلال المنصات التعليمية للاختبارات، مؤكدًا على إمكانية تواصل الطلاب مع أعضاء هئية التدريس عبر المنصات في حال مواجهة الطلاب أى معوقات.