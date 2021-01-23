نشرة المرأة والصحة..ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري.. أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









يحمل الزنجبيل العديد من الفوائد الغذائية والصحية للجسم، وذلك بسبب احتوائه على زيوت طيارة ذات رائحة نفاذة، ويمكن الاستفادة منه عبر تناوله كمشروب ساخن أو بإضافته للعصائر، أو للأطعمة التي نقوم بطهيها.









شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمجموعة من الصور خلال الاحتفال بعيد ميلادها برفقة زوجها وشقيقها.







حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، من عادة خاطئة شائعة بين الكثيرين في فصل الشتاء.









يبحث العديد من الأمهات عن علاج لعدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال، وذلك بسبب عدم قدرتهن على التركيز لفترة طويلة، خاصة فى فترة الدراسة، فهى تحتاج إلى جهد كبير لتحقيق النجاح الذى يريدوه، وفيما يلي سنقدم لكم طرق علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال، والذي يمكن تحقيقه عبر اتباع بعض العادات الصحية التى تساعد طفلك على التركيز.







يعاني بعض الأشخاص من مشكلة حب شباب الرأس ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويصف طبيب الجلدية لهم شامبو مخصوص، لعلاج حب شباب الرأس لذلك نقدم العلاج.



نظام غذائي صحي لمرضى السرطان مشوار طويل من التأهيل النفسي والعلاجي يقطعه مرضى السرطان، تكون فيه التغذية السليمة هي العمود الفقري في محاربة الخلايا السرطانية وتزيد قدرة المريض على تحمل الآثار الجانبية المتعلقة بالعلاج.







أعلنت الفنانة ندي بسيوني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن وفاة شقيقة الفنان الراحل سناء شافع، وأرجعت الوفاة للتسمم بالفراولة.































