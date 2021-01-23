نائبة تطالب «التعليم» بتثبيت المؤقتين وتنفيذ 1600 حكم قضائي لمعلمي إدارة قلين

طالبت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتثبيت المدرسين المؤقتين الذين يعملون منذ فترة طويلة ولم يتم تثبيتهم حتى الآن.





وقالت "شعبان"، إن العجز الصارخ في بعض التخصصات جعل بعض مدرسي الأنشطة يقومون بتدريس المواد الأساسية مثل اللغة العربية، مضيفة "في حين لدينا معلمين مؤقتين وكان لدينا مسابقة 36 ألف معلم وتم إنهاء التعاقدات الخاصة بهم".





وأضافت عضو مجلس النواب، "لدينا في إدارة قلين التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، 1600 حكم قضائي صادر منذ فترة طويلة لصرف بدل المعلمين والكادر وبدل الاعتماد وحتى الآن هؤلاء المعلمون لم يصرفوا مستحقاتهم إلى الآن".





وطالبت عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات هؤلاء المعلمين.