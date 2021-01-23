مباريات اليوم السبت في مونديال اليد مصر 2021

تتواصل اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم لليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى بمشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة.





فى المجموعة الثانية، يواجه منتخب قطر منتخب البحرين في الرابعة والنصف، بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي.









ويلاقي الماتادور الاسباني منتخب أوروجواي بصالة العاصمة الادارية الجديدة، ضمن منافسات المجموعة الاولي.





وتم احتساب نتيجة مباراة انجولا وكاب فردي، بنتيجة 10 - 0 لانجولا، وذلك بعد انسحاب كاب فيردي من البطولة بعد اصابة عدد من لاعبيها بفيروس كورونا.





اما في السابعة مساء يواجه نسور قرطاج منتخب الكونغو الديمقراطية،في منافسات كأس الرئيس، المجموعة الأولى، بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من اكتوبر.





ويلاقي ايضا منتخب التانجو الارجنتين منتخب كرواتيا في منافسات المجموعة الثانية، الساعة السابعة مساءًا.





ويواجه منتخب بولندا منتخب المجر ضمن منافسات المجموعة الأولى، بصالة العاصمة الادارية الجديدة في تمام الساعة السابعة.





اما في 9:30 مساء يواجه كل من منتخب اليابان منتخب الدنمارك بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي في منافسات المجموعة الثانية، كما تلتقي الماكينات الالمانية منتخب البرازيل من المجموعة الأولي بصالة العاصمة الادارية.





واستطاع المنتخب المصري التغلب في اخر مبارياته علي منتخب بيلاروسيا بنتيجة 35 -26، وذلك جاء بعد تغلبه علي الاتحاد الروسي 28-23 في مباريات الدور الرئيسي للمجموعات ببطولة العالم لليد.



