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تعليم

غرف عزل صحى.. تربية نوعية عين شمس: نستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

السبت 23/يناير/2021 - 11:37 ص
تربية نوعية عين شمس
تربية نوعية عين شمس
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باسنتي ناجي

قال الدكتور " أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الكلية أنتهت من المحاضرات عبر المنصات التعليمة ورفع المقررات الدراسية وبنوك الأسئلة إستعدادًا لإختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.


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وأوضح " السيد " في تصريحات لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية تستعد لبدء الإختبارات وسط إجراءات إحترازية مشددة ووفقا لما هو معلن من قبل منظمة الصحة العالميه حفاظًا علي صحة الطلاب والعاملين واعضاء هئية التدريس ، لافتًا الى إعداد خيمة كبيرة بفناء الحرم الجامعي حتى يكون المكان جيد التهوية وللحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب.


وأشار عميد الكلية الى أنه في حالة إشتباة اي طالب بعدوى كورونا يحول الطالب الي غرفة العزل الصحى الخاصة بالكلية ويتخذ الإجراءات اللازمة عبر وحدة الرعاية الطبية ثم يحول الطالب الى مستشفى الدمرداش ويؤجل له الإختبارات بعد تقديم ما يفيد من الأوراق

 

يذكر أن الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس قال في تصريحات سابقة، ان العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي عبر التعليم عن بعد ومن خلال المنصات التعليمة بعد قرار المجلس الأعلي بوقف الدراسة داخل الحرم الجامعي والإعتماد علي التعلم عن بعد وتأجيل الإختبارات  لما بعد إنتهاء أجازة منتصف العام الدراسي.


وأوضح " السيد " خلال تصريحات لموقع " صدى البلد" أن الكلية تقدم العديد من الخدمات للطلاب من حيث توفير الأنترنت المجاني عبر شرائح إنترنت مجاني للطلاب لغير القادرين والمقيدين بصندوق التكافل الأجتماعى ، لافتًا الى أنه تم توفير كافة المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية بالأضافة الى  توفير إمكانية التواصل مع أعضاء هئية التدريس عبر المنصات وليس مواقع التواصل الأجتماعى فقط.


وأشار عميد تربية نوعية عين شمس الى إنتهاء الدراسة الأسبوع المقبل عبر التعليم عن بعد والإستعداد للإخبارات كما هو مقرر عبر قرار مجلس الوزراء للحفاظ علي الطلاب ضد إنتشار عدوي فيروس كورونا بينهم، مشيرًا الى عدم حذف أى اجزاء من المقررات الدراسية.


وأكد أنه لا يوجد  بالحرم الجامعي الخاص بالكلية منفذ بيع خطوط المجانية الخاصة بالانترنت ولكنه متوفر بالجامعة.

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