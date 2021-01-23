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أخبار العالم

مقتل وإصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالسعودية

السبت 23/يناير/2021 - 11:40 ص
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
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محمود نوفل
أفادت صحيفة البيان الإماراتية نقلا عن المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر حادث مروري أليم وقع على أحد الطرق ضمن مشاريع بسيطا الزراعية في منطقة الجوف.

وذكر حمدان الضويحي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الجوف، إن بلاغًا ورد من الجهات الأمنية عند الساعة 19:37 أمس يفيد بوقوع حادث تصادم أمام بوابة إحدى الشركات في منطقة بسيطا ونتج عنه سبع إصابات متفرقة.

وأشار المتحدث إلى أنه وعلى الفور تحركت 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر تساندها ثلاث فرق من الصحة، حيث تمت مباشرة الموقع والكشف على الحالات.

وتبين بعد عملية الفرز وجود سبع حالات من بينها وفاتان لرجل وطفل، وتم استكمال الإجراءات الإسعافية بالموقع ونقل الحالات لمستشفى ميقوع العام.
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