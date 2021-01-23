عاطف عبداللطيف يطالب بتشريعات تحمي السياحة من مواقع حجز الأون لاين ومنظمي الرحلات الخارجيين

طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بضرورة تحديث قوانين السياحة التي يتم العمل بها منذ عام 1970، بعد أن أصبحت أغلب موادها لا تواكب العصر الحالي ومتغيراته التي طرأت عليه في ظل التطور التكنولوجي الكبير والتطور الرهيب حولنا في صناعة السياحة.





ودعا د. عاطف عبد اللطيف الى تشكيل لجان لكل تخصص بقطاع السياحة لإعداد التعديلات التشريعية المطلوبة بالتنسيق مع لجنة السياحة والآثار بالبرلمان ووزارة السياحة ومجتمع الأعمال السياحي قبل إقرارها حتى تكون ملبية لاحتياجات الوقت الحالي وأن تشمل على نظرة مستقبلية فيها للسياحة أيضا داخلية وخارجية كذلك النقل السياحي وحركة السياحة والسفر عبر الموانئ والمطارات .





وقال عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم إن قطاع السياحة له طبيعة خاصة من حيث اشتراطات التراخيص تتعلق بالسياحة والصورة الحضارية عن السياحة واختلاف الاشتراطات عن التراخيص العادية التي تخرج من المحليات ولذلك لابد أن يكون هناك تكاملا بين المحليات ووزارة السياحة في استخراج تراخيص المنشآت والمحال السياحية بحيث يكون للمحليات حقها في استيفاء اشتراطاتها من مرافق وموقع ومساحات وكهرباء ومياه وصرف صحي أما الاشتراطات الفنية تكون مسؤولية السياحة ويتم بعد ذلك استخراج الترخيص من وزارة السياحة لأنها المعنية بالاشتراطات والمواصفات الفنية.





وأكد د.عاطف عبد اللطيف أن الوقت حاليا أصبح مناسبا لإعادة النظر في قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث في ظل وجود برلمان جديد يخلف البرلمان السابق الذي كان جدول اعماله مكتظا بالقوانين التي يتطلب الانتهاء منها بشكل عاجل.

واشار د. عاطف عبد اللطيف الى ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة بشكل كبير ليس في القوانين والتشريعات فقط ولكن في مساندتها ودعمها في مواجهة الاسواق المنافسة التي لا يفرض عليها اعباء بحجم ما يوجد على السياحة لدينا ولابد من توحيد الجهات التي تراقب على السياحة في جهة واحدة حتى لا نكون مضطرين لتنفيذ اشتراطات كل جهة على حدة وكذلك لا يفرض رسوم الا بقانون وليس قرار .





ودعا د. عاطف عبد اللطيف الى ضرورة ايجاد تشريعات وقوانين تحكم عمل المواقع السياحية الالكترونية العالمية ومنظمي الرحلات بالخارج الذين يبيعون الاسواق السياحية المصرية بأسعار لا تناسب عظمة السوق المصري وكذلك لا يتم تحصيل رسوم او ضرائب منها وهي تؤثر بشكل كبير على الفنادق والقري والشركات السياحية في مصر.





وشدد على ضرورة حماية القطاع السياحي في مصر من هذه المشكلات لان السياحة صناعة قوية في مصر يعمل بها الملايين ولابد من توفير البيئة التشريعية المناسبة لها.



