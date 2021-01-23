حالة نادرة.. أم تضع مولودة بسنتين في فكها السفلي بسوهاج

وضعت ربة منزل بعد عملية ولادة قيصرية مولودة بسنتين في فكها السفلي، بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج









وقال الدكتور محمود عبد الكريم، أخصائي النساء والتوليد والطبيب الذي أجرى عملية الولادة القيصرية للسيدة في عيادته الخاصة بمركز دار السلام، إن هذه حالة نادرة جدًا، خاصة أن السيدة وضعت مولودتها بعد فترة حمل مكتملة.









وأضاف أن الطفلة تعتبر المولودة الأولى لأمها التي تبلغ 21 عامًا، مشيرًا إلى أن الطفلة ترضع بشكل طبيعي.









وأكد "عبد الكريم" أن حالة الطفلة تعتبر من الحالات النادرة، مشيرا إلى أنها تظهر في الإناث أكثر من الذكور، وترجع إلى عامل وراثي في بعض الأحيان.





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