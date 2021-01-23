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فيديو جراف

بايدن يزيل الزر الأحمر.. استخدمه ترامب في أمر مثير للدهشة

السبت 23/يناير/2021 - 10:59 م
صدى البلد
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إسلام عبد الهادي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يثير الجدل رغم رحيله عن كرسي الرئاسة الأمريكي، وتولي جو بايدن الرئاسة خلفًا له.
دونالد ترامب أثار الجدل بـ الزر الأحمر الذي كان موجودًا على مكتبه الرئاسي البيضاوي داخل البيت الأبيض، وأثار العديد من التكهنات حول وظيفة هذا الزر الغامض.

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العديد من التقارير الصحفية تحدثت عن الزر الأحمر في مكتب ترامب خاصة عقب تولي بايدن الرئاسة وظهور بايدن في المكتب واختفاء الزر.

الطريف في الأمر أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن ترامب استخدم الزر في للمزاح مع ضيوفه، وإقناعهم بأنه زر إطلاق السلاح النووي الأمريكي، إلا أن التقارير الصادرة مؤخرا كشفت السر الحقيقي وراء الزر الأحمر، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا على الإطلاق.

لمزيد من التفاصيل حول الزر الأحمر في مكتب ترامب شاهد الفيديوجراف التالي:

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