على مساحة 1498 مترا.. إزالة 6 حالات تعد بمركزي الدلنجات وكوم حمادة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وكوم حمادة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.







وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 1498 م2 عبارة عن الآتي:

- إزالة 5 حالات تعد في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1323 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية

- إزالة حالة تعد بمساحة 175 م بنطاق قرية صفط العنب بكوم حماده عبارة عن مغسلة غير مرخصة وتمت الإزالة كلية حتى سطح الأرض، كما تم إزالة المباني العشوائية حول المغسلة.



يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، نفذت أمس الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بنطاق قرية الشعراوي عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، أمس الأول الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 5405 م2.







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