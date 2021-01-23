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أخبار البلد

القوى العاملة: رفع إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لزوال السبب

السبت 23/يناير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
قررت وزارة القوى العاملة رفع الإيقاف عن  نشاط شركتين لزوال أسباب الوقف ، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، الشركتين التي تم رفع الإيقاف عنها  لزوال أسباب الوقف هي: "عبد الرازق" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 398 شركات ، و"المسافر" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 885 شركات .

وأشار وزير القوي العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
 
 

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