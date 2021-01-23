ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الأفغاني يقيل وزير المالية من منصبه إثر مخالفات إدارية

السبت 23/يناير/2021 - 12:58 م
الرئيس الأفغاني
الرئيس الأفغاني أشرف غاني
Advertisements
ا ش ا
أقال الرئيس الأفغاني أشرف غاني، وزير المالية عبد الهادي أرجنديوال من منصبه على خلفية عدة أسباب تتعلق بالإدارة، وعين محمد خالد بايندا قائما بأعمال الوزير.

وقال المكتب الإداري للرئيس الأفغاني - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم /السبت/ - "إن أرجنديوال أرجأ تحصيل الضرائب ولم يتعاون مع فريق مشترك لتقييم التعينات غير القانونية بوزارة المالية كما منع التقييم، وكان هناك ضعف في الإدارة، فضلا عن عدم الالتزام بقيم الحكم وعدم الامتثال للمادة 77 من الدستور في أنشطته مع وجود انتهاك للقرارات والتوجيهات الرئاسية".

وكان أرجنديوال قد تم تعيينه قائما بأعمال وزير المالية خلال شهر مارس الماضي، ووافق البرلمان على ذلك في نوفمبر الماضي.. فيما شغل بايندا منصب نائب وزير المالية خلال عام 2018.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور