فض سرادقي عزاء لمنع تجمعات المواطنين بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسه مركز ومدينه ابوحماد من التصدي لإقامة أحد سرادقات العزاء بقريه الخيس بنطاق الوحده المحلية بالصوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحليّة بقصاصين الشرق بفض سرادق عزاء بناحية قصاصين الشرق لمنع تجمعات المواطنين حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسه مركز ومدينه ديرب نجم بحملة لمتابعه إلتزام المقاهي والكافتريات بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا ، وأسفرت الحملة عن ضبط ( ٥٧ ) شيشة من ( ٥ ) مقاهي مخالفة بقرى طحا وصافور والمناصافور التابعين للوحدة المحلية بصافور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصًاعلي سلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا.

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد ، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية ، وتوعية جميع المواطنين العاملين والمترددين على كافه المنشأت بضرورة إرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية والأبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصا علي سلامة الجميع.