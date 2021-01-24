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تعليم

جامعة الإسكندرية تشارك فى الاحتفالات باليوم العالمى للتعليم.. الأحد

الأحد 24/يناير/2021 - 05:04 ص
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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أحمد بسيوني
تشارك جامعة الإسكندرية غدًا الأحد (فى تمام الساعة الثانية بتوقيت مصر)، فى تظاهرة علمية عبر تطبيق Teams، وبتنظيم من وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد، يشارك فيها خبراء من مصر وتونس ولبنان وسويسرا.

وتعد هذه التظاهرة ضمن الإحتفالات العالمية المعلنة من قبل اليونسكو على موقعها الإلكتروني، والتى يشهدها العالم غدًا تحت شعار "استعادة وتنشيط التعليم لجيل COVID-19".   

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يأتي هذا فى إطار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير من كل عام يومًا عالميًا للتعليم، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رابط الحدث
 http://adip.alexu.edu.eg/index.php/en/events-and-conferences/LetsCelebrate2021
للتسجيل https://forms.gle/rJ8TEc2tWyBnPTWm9
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