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ديني

لترجمة الأحداث.. فريق من طلاب الأزهر يشاركون في بطولة العالم لليد.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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محمد شحتة
شارك فريق من طلاب كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، في ترجمة أحداث وفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رقم (27) للرجال، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، صرح بذلك الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد غازي، عميد الكلية، إن الكلية تلقت خطابًا من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد يفيد باختيار مجموعة من طلاب الكلية بمختلف الأقسام في الترجمة الفورية؛ لنقل فعاليات كأس العالم لكرة اليد، والإسهام في إنجاح هذه البطولة الدولية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والتي تعكس أن مصر الكنانة واحة للأمن والأمان، وقد قام بافتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي. 

وأشاد عميد كلية اللغات والترجمة بأداء ومستوى طلاب الكلية المشرف، والذي يعكس أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ تذخر بنماذج متميزة محبة لوطنها، ولا تدخر جهدًا في الإسهام بشكل حضاري في جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والتي تسهم في بناء الوطن.

يأتي هذا في خطوة تأكيدية على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر نماذج مضيئة، تسهم في بناء الوطن وتشارك بإيجابية في جميع الأحداث والفعاليات العالمية؛ إيمانًا منهم بأن الأوطان تنهض وتتقدم بسواعد أبنائها الشباب.
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