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برلمان

برلماني: اتفاق الأشقاء الليبيين بالغردقة ينهى التدخلات الخارجية فى شأنهم الداخلي

السبت 23/يناير/2021 - 12:12 م
محمد عبد الحميد عضو
محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن الاشادة الكبيرة من القوى السياسية الليبية بالدور الكبير والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعمها للمسار الدستورى الليبى حتى توج باتفاق ليبي – ليبي يخدم مصلحة الدولة العليا تم الاتفاق عليه بمدينة الغردقة إنما هو دليل قاطع على الحرص الكبير من مصر على تحقيق الامن والاستقرار داخل دولة ليبيا الشقيقة وأن تكون كافة الحلول تنبع من أبناء الوطن بعيدة عن التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبي ليبي.

ووجه " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية لجميع أعضاء اللجنة الدستورية على اتفاقهم التاريخى في الغردقة على الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور لكى يقرر ويعبر الشعب الليبى عن إرادته من خلال الاستفتاء عليه، على حد تعبيره مؤكدًا أهمية هذه الخطوة لحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري وعمل الهيئة التأسيسية لمسودة مشروع الدستور مهما كانت نتيجة التصويت وحسم القاعدة الدستورية التي سوف تقوم عليها الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام.

إضافة إلى أن هذا الاتفاق سيكون له دوره المهم فى تعزيز السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي وإنهاء كافة أوجه الخلافات بين أبناء الوطن الواحد ويكون الدستور هو الفيصل بينهم، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية وانقسامات داخلية.
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