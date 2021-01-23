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مدبولي: الهدف الأهم للحكومة توفير الملايين من فرص العمل للشباب

السبت 23/يناير/2021 - 12:44 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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ياسمين القصاص

قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم البدء فى المشروع العملاق بإنشاء شبكة كبيرة من الطرق، حوالي 7000 كم جدد، إضافة إلى رفع كفاءة وازدواج 5000 طريق، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حوالى 5000 كم من الطرق الجديدة، مؤكدا أن تلك المشروعات ساعدت على تقدم ترتيب مصر فى تلك المشروعات، يزيد بمقدار 90 درجة خلال 5 سنوات فقط.

 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه يوجد العديد من الموانئ البحرية الجديدة، إضافة إلى رفع كفاءة جميع شبكات الموانئ القائمة، مشيرا إلى أن الهدف الأهم للحكومة كان توفير الملايين من فرص العمل.


ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى. 


وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

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