ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية النواب تدين التفجير الانتحاري ببغداد: الجرائم الإرهابية تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي

السبت 23/يناير/2021 - 12:18 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
Advertisements
فريدة محمد
أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة التفجير الانتحارى الذى وقع فى العاصمة العراقية بغداد بسوق للملابس المستعملة فى ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد حيث سقط ما لا يقل عن 21 قتيلا و 44 جريحا جراء التفجير المزدوج الذى تم من إرهابيين انتحاريين، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولى تجاه مثل هذه الاعمال الإرهابية البشعة سيكون له أثار سلبية وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وقال "أباظة"، فى بيان أصدره اليوم، إن مثل هذه الجرائم الإرهابية الوحشية من الجماعات الإرهابية والتكفيرية أصبحت تتكرر وبصفة مستمرة خاصة داخل مثل هذه المناطق التى تقع فى قلب العاصمة العراقية بغداد وغيرها من عواصم العالم وذلك الأمر يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن للتصدى لظاهرة الإرهاب ومحذرًا المجتمع الدولى من الإرهاب.

وطالب النائب أحمد فؤاد اباظة بوضع استراتيجية عالمية من اجل التوصل الى آلية تكفل المواجهة الجادة والحاسمة للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية وتخليص العالم من شرورها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عربية النواب: نرفض صمت المجتمع الدولي إزاء الحوادث الإرهابية في العراق

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الانتحاري بإحدى أسواق العاصمة العراقية بغداد

رئيس البرلمان العربي يُدين التفجيرات الإرهابية وسط العاصمة العراقية بغداد

المؤسسات الدينية تدين الهجوم الانتحاري بأحد أسواق بغداد.. الأزهر: تتنافى مع الأديان والمبادئ الإنسانية.. الإفتاء: الشريعة الإسلامية ترفض الاعتداء على الآمنين

ترشيحاتنا

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور

تقارير: قرار حرمان الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا «تم بالفعل»

انهيار عقار سكني من 4 طوابق بالمحلة وأنباء عن سقوط ضحايا

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

سيف زاهر: موسيماني أعطى دشا ساخنا للاعبي الأهلي وطلب إعادة أحمد عبدالقادر من سموحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور