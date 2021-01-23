عربية النواب تدين التفجير الانتحاري ببغداد: الجرائم الإرهابية تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة التفجير الانتحارى الذى وقع فى العاصمة العراقية بغداد بسوق للملابس المستعملة فى ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد حيث سقط ما لا يقل عن 21 قتيلا و 44 جريحا جراء التفجير المزدوج الذى تم من إرهابيين انتحاريين، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولى تجاه مثل هذه الاعمال الإرهابية البشعة سيكون له أثار سلبية وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.





وقال "أباظة"، فى بيان أصدره اليوم، إن مثل هذه الجرائم الإرهابية الوحشية من الجماعات الإرهابية والتكفيرية أصبحت تتكرر وبصفة مستمرة خاصة داخل مثل هذه المناطق التى تقع فى قلب العاصمة العراقية بغداد وغيرها من عواصم العالم وذلك الأمر يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن للتصدى لظاهرة الإرهاب ومحذرًا المجتمع الدولى من الإرهاب .



