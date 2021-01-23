بتكلفة 200 مليون جنيه.. تفاصيل مشروع مجمع الألبان في الفيوم

تواصل مديرية الزراعة في الفيوم، جهودها للانتهاء من إنشاء منظومة مراكز تجميع الألبان بإدارة الميكنة الزراعية بمركز أطسا، وذلك ضمن المشروعات القومية التي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشائها ودعمها لتطوير المراكز الموجودة على مستوى الجمهورية عن طريق الاستعانة بالخبرات المتخصصة، بهدف المساهمة في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان وتتيح إقامة الصناعات الغذائية.





وصرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بان ذلك يأتى في إطار تنفيذ مشروع "تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في محافظتى الفيوم والمنيا الممول بقرض ميسر من الحكومة الأيطالية بقيمة 10 ملايين يورو، بما يعادل قرابة 200 مليون جنيه مصري، بالتعاون مع معهد سيام بارى المسئول عن تقديم المساعدة الفنية والتقنية للمشروع وممثلًا عن الجانب الإيطالى في حين يمثل معهد بحوث الهندسة الزراعية وزارة الزراعة المصرية في تنفيذ أعمال المشروع إلى جانب كل من الآتي: قطاع الزراعة الآلية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والإدارة المركزية للتعاونيات.





وأضاف مصطفى ان اعمال البناء التى تتم فى مركز تجميع الألبان النموذجى الذى يقيمه المشروع فى أطسا، أوشكت على الانتهاء، بناء على توجيهات وزير الزراعة ومن المنتظر انتهاء أعمال الإنشاءات به نهاية فبراير، ليكون جاهزا للعمل.





وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن المشروع عبارة عن مركز لتجميع الألبان من جميع المزارعين ومربى الثروة الحيوانية ومحاسبتهم فوريا على كميات الالبان التى يتم استلامها منهم ، حيث سيتم إنشاء مبردات وثلاجات لحفظ الألبان طبقا للقياسات العالمية وطبقا لقواعد واشتراطات صحة سلامة الغذاء.





وأوضح مصطفى أن وفدا برئاسة الدكتور عصام الدين واصف المنسق الوطنى للمشروع ممثلا عن وزارة الزاراعة ومعهد بحوث الهندسة الزراعية والدكتور جويدو بينيفتو المنسق الدولى للمشروع ممثلا عن معهد سيام بارى الإيطالى، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآليه والدكتور هشام فرج وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية، تفقد منذ أيام إنشاءات مشروع تجميع الألبان وأشادوا بسرعة أنجاز أعال البناء والانشاءات التى قاربت على الانتهاء، بالاضافة إلى أن هذه المنافذ التسويقية لتجميع الألبان ستعود بالفائدة على المنتج وعلى الدولة بوجه عام.





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من جانب آخر قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بجولة تفقدية في قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، لمتابعة الأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.





ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزيرا الزراعة والري بالإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول إلى الطرق الحديثة اعتباره مشروع قومى، حيث يبذل الوزيران مجهودات مستمرة لزيادة الوعي بين المزارعين بأهمية التحول من نظم الري، بالغمر، إلى نظم الري، الحديث، والتوعية بأهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.





يذكر أن وزارتى الزراعة والري تعملان على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى والصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه و خصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.