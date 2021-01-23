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أخبار العالم

الإمارات تسجل 3566 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

السبت 23/يناير/2021 - 12:24 م
كورونا في الامارات
كورونا في الامارات
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 3566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 


وقالت الصحة الإماراتية إنها أجرت 174 ألف و172 فحصا، وسجلت 4051 حالة تعافي من الفيروس.


من ناحية أخرى، قدمت جمعية "بيت الخير" الإماراتية، ما يزيد على 16.778 مليون درهم لعدد كبير من كبار المواطنين والمقيمين، استفاد منها 957 من فئة كبار المواطنين ضمن الأسر المسجلة في برنامج «أمان» للتكافل المجتمعي، وتتقاضى مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، حيث حصلوا خلال عام 2020 على ما يزيد على 15.309 مليون درهم، موزعة على 10 مشاريع وبرامج، فيما قدمت مساعدات لنحو 485 حالة من كبار السن المقيمين بما يقارب 1.5 مليون درهم، أنفقت من خلال 8 مشاريع وبرنامج.


وأكدت الجمعية، وفقا لما نشرته صحيفة "الاتحاد"، أن كبار المواطنين وكبار السن، يعدون إحدى أكبر الفئات التي استفادت من خدمات الجمعية العام الماضي، بما يضمن تعزيز توفير سبل الحياة الكريمة لأصحاب الأيادي البيضاء من كبار المواطنين والمتقاعدين.


وقال عابدين العوضي، مدير عام الجمعية: «توزعت المساعدات المقدمة لكبار المواطنين وكبار السن من المقيمين، ما بين مساعدات شهرية وأخرى طارئة، حيث استفاد من المساعدات الشهرية 957 مواطنًا ومواطنة بـ9.798 مليون درهم».


وأضاف: «واستفاد من المساعدات الطارئة لكبار المواطنين، 544 شخصًا بما يتجاوز 1.264 مليون درهم، و7 أشخاص من مشروع علاج بقيمة تقارب 53 ألف درهم، بخلاف المشاريع الأخرى التي يعتبر معظمها مشاريع ومناسبات موسمية».


ولفت إلى صرف مساعدات للمستلزمات المنزلية لـ 48 حالة من كبار المواطنين من الحالات المعروضة على اللجنة المختصة، بإجمالي 265.404 درهم. 
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