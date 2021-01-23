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محافظات

تهدد المارة.. أبناء سوهاج يتداولون صورا للوحات إعلامية مُتهالكة أعلى كوبري أخميم

السبت 23/يناير/2021 - 12:47 م
اللوحات الإعلانية
اللوحات الإعلانية المتهالكة
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أنغام الجنايني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أبناء محافظة سوهاج صورا للوحات إعلانية أعلى كوبري أخميم شرق المحافظة، تُهدد المارة بالسقوط في أي لحظة.


وتظهر إحدى هذه اللوحات الإعلانية بالصور مُفككة ومُتهالكة ويُمكن سقوطها بأي وقت وتزادا خطورتها لموقعها أعلى الكوبري الذي كثيرًا ما يتماشى أعلاه أهالي وأبناء سوهاج.

ونشر رواد فيسبوك الصور مُحذرين يكلماتهم أعلاها من السير باطمئنان دون الأخذ في الاعتبار منع الأذى الذي يمكن أن يُلحق بأحدهم، كما حذروا الأمهات بتوعية أطفالهم الذين يذهبون ويخرجون وحدهم دون راعيهم.
تهدد المارة.. أبناء سوهاج يتداولون صورا للوحات إعلامية مُتهالكة أعلى كوبري أخميم
تهدد المارة.. أبناء سوهاج يتداولون صورا للوحات إعلامية مُتهالكة أعلى كوبري أخميم
تهدد المارة.. أبناء سوهاج يتداولون صورا للوحات إعلامية مُتهالكة أعلى كوبري أخميم
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