تهدد المارة.. أبناء سوهاج يتداولون صورا للوحات إعلامية مُتهالكة أعلى كوبري أخميم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أبناء محافظة سوهاج صورا للوحات إعلانية أعلى كوبري أخميم شرق المحافظة، تُهدد المارة بالسقوط في أي لحظة.









وتظهر إحدى هذه اللوحات الإعلانية بالصور مُفككة ومُتهالكة ويُمكن سقوطها بأي وقت وتزادا خطورتها لموقعها أعلى الكوبري الذي كثيرًا ما يتماشى أعلاه أهالي وأبناء سوهاج.



