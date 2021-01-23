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أخبار العالم

مدينة سعودية تسجل 7 درجات تحت الصفر

السبت 23/يناير/2021 - 12:21 م
صقيع في السعودية
صقيع في السعودية - ارشيفي
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محمود نوفل
أفادت تقارير سعودية بان ‏محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية سجلت فجر اليوم السبت 3 درجات تحت الصفر، بينما درجة الحرارة المحسوسة كانت 7 تحت الصفر. 

من جانبه أوضح خبير الطقس السعودي خالد الزعاق أنه من المقرر أن تشهد المملكة العربية السعودية اليوم  نهاية الموجة الباردة حيث سيلاحظ تحسن الأجواء بالتدريج من يوم غدٍ الأحد. 

وأضاف الزعاق : "سنعيش أسبوعا معتدلا ويتوافق ذلك مع المهاب الجنوبية الدافئة، ويستحسن فتح النوافذ والأبواب في حال الظهيرة لإخراج البرودة المحتبسة داخل الأبنية".

كان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد السعودية  عادل محمود القازنلي، أكد أن موجة البرد الحالية التي تواجه المملكة هي أشد كتلة هوائية باردة أثرت على أجواء المملكة هذا الشتاء، محذرا من القاتل الأسود في ذروة فصل الشتاء .

وفي تصريحات  لقناة "الإخبارية" اوضح العاصمة السعودية الرياض سجلت فجر الجمعة 4 درجات مئوية، متوقعًا استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مختلف مناطق المملكة.

وقال: "نعيش حاليًا ذروة الشتاء وهذه أقوى كتلة هوائية باردة مرت علينا في فصل الشتاء هذا العام، لكن سنشهد خلال الأيام المقبلة، منخفضات أخرى قد تصاحبها كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي، تكون أبرد مع احتمالية تساقط الثلوج خلال المنخفض القادم.

وأضاف : "نخشى من درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى الصفر المئوي أو ما دونه، في أن تتسبب في تكوّن الصقيع أو ما يعرف بالقاتل الأسود، وذلك عند ساعات الفجر الأولى، خاصة على الطرقات السريعة وزجاج السيارات وأوراق النباتات.

يشار الي ان سبب تسمية الصقيع بـ"القاتل الأسود" ترجع لعدم ملاحظته أثناء سير السيارات على الإسفلت، مما يصعب التحكم والسيطرة عليها، وهو ما يتسبب في حصول الحوادث بحسب ماقالت صحيفة سبق السعودية.

وحذر من الخروج فجأة من الأماكن الدافئة إلى الباردة، مشددا علي  ضرورة الحرص على تناول المأكولات الدسمة والمشروبات الدافئة التي تساعد على الدفء، والحذر من النوم والنار مشتعلة، حتى لا تتسبب الغازات في حدوث اختناقات.

كما توقع سقوط أمطار غزيرة خلال المنخفضات والفترة الانتقالية المقبلة من فصل الشتاء إلى فصل الخريف .

ورفض محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل محمود القازنلي، الانضمام لدعوات مختصين في عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة في ظل الأجواء الشتوية الباردة، قائلًا: "اخرجوا وعيشوا وتعايشوا ودعونا نعيش متعة الأجواء الباردة والشتوية ولا تفوتوا الفرصة".
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