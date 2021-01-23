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محافظات

الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية

السبت 23/يناير/2021 - 12:19 م
انهيار عقار المحلة
انهيار عقار المحلة
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أحمد فتحي
شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة في محافظة الغربية، صباح اليوم، انهيار منزل سكني مأهول بالسكان مكون من 4 طوابق، نتيجة تصدعات وشروخ.


وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية  اخطارا من مامور قسم اول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع الحادث بنطاق منطقة ابوراضي دائره القسم .

كما انتقلت القيادات الامنيه والتنفيذية الي مكان الحادث وتم الدفع بفرق الانقاذ للبحث عن الضحايا .

في ذات السياق، أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته الي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ورئيس حي اول  بتشكيل لجنه هندسيه لمعاينة موقع الحادث .

وكلفت اداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .
الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية
الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية
الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية
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