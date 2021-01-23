برلمانية تطالب وزير قطاع الأعمال بنظرة لمصنع كفر الزيات للزيوت والصابون

طالبت النائبة أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الخطة والموازنة ، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام في سؤال عاجل بسرعة حل مشكلة شركة الاسكندرية للزيوت والصابون وإعادة العمالة التي تم انهاء عقودها للعمل مرة أخرى من أبناء كفر الزيات وإجراء الصيانة اللازمة للمصنع وتجديد المعدات لكى يعود هذا الصرح الصناعى العالمى كما كان من قبل وذلك في إطار جهود وخطة الدولة للاهتمام بالمنتج المصرى .





وقالت النائبة أمال عبد الحميد، إن مصنع الزيوت والصابون بكفر الزيات يواجه مشكلة كبيرة الآن بالنسبة لصرف المخالفات حيث تم إيقاف خط الصرف الخاص بالمصنع ، الأمر الذى أدى إلى توقف العمل به وعدم استخدام الأرض من الجهة الخلفية للمصنع ، مشيرة إلى هناك مشروع جديد للصرف الصحى وهو مصرف تلا الذى يمر بمنطقة قريبة من المصنع .



