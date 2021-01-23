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الرئيس السيسي: بنهاية 2021 لن نجد على خطوط السكة الحديد عربة قديمة

السبت 23/يناير/2021 - 12:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فرح علاء الخولي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تستهدف إحلال وتجديد وتزويد شبكة الطرق والسكك الحديد الجديدة، من أجل خدمة المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تعمل على أن يكون قطاع السكة الحديد قطاع نقل جماعي ينقل الإنسان والبضائع بشكل كامل في نهاية العام الجاري.


وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، إنه بنهاية هذا العام ستكون الدولة انتهت من رفع كفاءة كل القطارات، معقبا: "مش هيكون عندنا في عربة قديمة بنهاية 2021".


وأوضح الرئيس السيسي، أنه جار العمل أيضا على تطوير محطات السكة الحديد بأكملها، موجها كلمة إلى المواطنين: "هو إحنا فاكرين إن 10 آلاف كيلو سكك حديد هو الافضل؟"، مشيرا إلى أنه لم تتم أي أعمال تطوير لشبكة السكة الحديد من 80 سنة ماضية.


وأضاف أن التطوير قائم على أهداف وأسباب ومبررات حقيقية، فهو لا يسير في شكل فوضوي أو ما شبه ذلك، مؤكدا استمرار مجهودات الدولة المصرية في حشد طاقات جميع مؤسسات الدولة المصرية، في إنهاء مشاريع البنية التحتية، ومشروعات الريف المصري، موضحا أن المسئولية لا تقع على هيئة المجتمعات العمرانية بمفردها.
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