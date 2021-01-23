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فن

نسيتي المشبك في اللبس يا ديفا.. سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة شبابية مختلفة

السبت 23/يناير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
ظهرت الديفا سميرة سعيد بإطلالة شبابية جذابة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واعتمدت على الألوان الصيفية حيث ارتدت تيشيرت باللون الأصفر ونظارة شمسية، وزينت إطلالتها بإكسسوار لافت يشبه
"المشبك" وهذا ما لفت أنظار بعض المتابعين، حيث جاءت التعليقات على الصورة كالآتي:

وانا عم قول وين راحو ملاقط الغسيل 

نسيتي المشبك في اللبس يا ديفا 

جميلة حتى لو واخدة الهدوم بالمشبك بتاعها 

وكانت الديفا سميرة سعيد قررت مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر، ومفاجأة شهر يناير جاءت اليوم  الأربعاء وهى طرح أغنية "بحب معاك" على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.


"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.. تقول كلمات "بحب معاك، وتقول كلمات الأغنية :بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق إسمي يبقى جميل بحب معاك الاقي ان الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس انك بتحتاج ليه بحب معاك اكون حرة ومسئولة وليا وجودي مش صورة وأحس بإن انا الأولى وآخر وحدة تعرفها بحب معاك تحسسني بقيمتي كتير وان ما بيننا حب كبير واني بجد وش الخير واجمل واحدة بتشوفها بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس إنك بتحتاج ليه".

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