ضبط متهم بسرقة شخص بالإكراه بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكره بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.









تلقى قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد الأشخاص (مالك مكتب استيراد وتصدير) أنه أثناء قيادته سيارته الملاكى بدائرة القسم استوقفه شخص مجهول وهدده بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على "مبلغ مالى - حقيبة تحوى بعض الأوراق" وهرب.









تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية").









عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليـه، وقرر بقيامه بالتخلص من الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وما بداخلها من أوراق بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.