سيدة تستغيث بالصحة لعلاج ابنها

أرسلت سيدة تدعى "س. م" شكوى إلى موقع "صدى البلد" الإخبارى تستغيث فيها لمعالجة طفلها الذى يعانى من انعكاس شرايين القلب.









وأكدت السيدة أن طفلها يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة متخصصة بجراحات القلب، حيث استغاثت بوزارة الصحة لإنقاذ حياة ابنها.









للتواصل مع الشاكية: +20 111 401 6093









ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.









ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا عبر التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مناشدًا المسئولين التواصل مع الحالات المنوه بها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بتواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية، والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.