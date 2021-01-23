ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سيدة تستغيث بالصحة لعلاج ابنها

السبت 23/يناير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
أرسلت سيدة تدعى "س. م" شكوى إلى موقع "صدى البلد" الإخبارى تستغيث فيها لمعالجة طفلها الذى يعانى من انعكاس شرايين القلب.


وأكدت السيدة أن طفلها يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة متخصصة بجراحات القلب، حيث استغاثت بوزارة الصحة لإنقاذ حياة ابنها.


للتواصل مع الشاكية: +20 111 401 6093


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا عبر التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مناشدًا المسئولين التواصل مع الحالات المنوه بها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بتواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية، والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.
سيدة تستغيث بالصحة لعلاج ابنها
سيدة تستغيث بالصحة لعلاج ابنها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طفلة تستغيث بسبب ثقب فى القلب

طفلة تستغيث لعلاج ورم بالدماغ قد يودى بحياتها

القابضة لمياه الشرب ترد على شكوى أهالي الإسماعيلية بشأن بالوعة مدينة المستقبل

أهالي ميت علوان بمحافظة كفر الشيخ يطالبون برصف قريتهم بعد الإصلاحات

سيدة تعول أسرتها بعد وفاة زوجها.. وتستغيث بسبب الإقراض وتأخر الدفع

مواطن يستغيث: ابني يحتاج لعملية زرع قلب

ترشيحاتنا

تباهى أمام زميله بجريمته.. طبيب فقد وظيفته ويواجه السجن لسرقته جرعات من لقاح كورونا

وسط إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات الفصل الأول على 4 فترات بزراعة عين شمس

قبل إعلان قرار المجلس الأعلى للجامعات.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات بابل شيت.. تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات.. غرف عزل صحى للمشتبهين

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة