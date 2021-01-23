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توك شو

هتبقى شكل تاني خالص.. السيسي: إشراك المقاولين المحليين لرفع كفاءة القرى.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 12:51 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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نورهان رأفت
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار مجهودات الدولة المصرية في حشد طاقات كافة مؤسسات الدولة المصرية لإنهاء مشاريع البنية التحتية ، ومشروعات الريف المصري ، منوها إلى أنه سيتم إشراك المقاوللين المحليين بمشروعات البنية التحتية .

وتابع الرئيس السيسي ، خلال افتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى ، بشرق مدينة بورسعيد ، "هندخل تلك القري وهنخرج منها وهي حاجة تانية خالص وشكل تاني خالص " .

وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية تضم تطوير الصرف الصحي ، وشبكات الطرق ، معقبا : " بقدر الامكان هنطور المحاور الرئيسية التي تصل الطرق ببعضها " .

وأكمل : المشروعات الحالية توفر فرص عمل ضخمة للمقاولين المحليين  ، وفرص للاستثمارات .
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