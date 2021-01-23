هتبقى شكل تاني خالص.. السيسي: إشراك المقاولين المحليين لرفع كفاءة القرى.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار مجهودات الدولة المصرية في حشد طاقات كافة مؤسسات الدولة المصرية لإنهاء مشاريع البنية التحتية ، ومشروعات الريف المصري ، منوها إلى أنه سيتم إشراك المقاوللين المحليين بمشروعات البنية التحتية .





وتابع الرئيس السيسي ، خلال افتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى ، بشرق مدينة بورسعيد ، "هندخل تلك القري وهنخرج منها وهي حاجة تانية خالص وشكل تاني خالص " .





وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية تضم تطوير الصرف الصحي ، وشبكات الطرق ، معقبا : " بقدر الامكان هنطور المحاور الرئيسية التي تصل الطرق ببعضها " .





وأكمل : المشروعات الحالية توفر فرص عمل ضخمة للمقاولين المحليين ، وفرص للاستثمارات .