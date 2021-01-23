أندية القسم الثاني تحسم تشكيل رابطة المحترفين الليلة فى نادى الترسانة

تعقد أندية القسم الثانى، اليوم السبت، اجتماعا بمقر نادى الترسانة لحسم تشكيل رابطة الأندية المحترفة.









وحددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد غدا، الأحد، موعدا لإجراء انتخابات رابطة الأندية المحترفة بالقسم الثاني.









وأوضح مصدر مطلع داخل الجبلاية أن دور الرابطة فى الأيام المقبلة سيتمثل في إدارة مسابقة دوري القسم الثاني وبحث تسويق المسابقة لخلق استفادة للأندية.









وقال إنه تم الاتفاق بشكل ودي بين أندية المجموعات الثلاث على أن ترشح كل مجموعة اثنين بالتوافق بينهم ليصبح ٦ أعضاء مرشحين بشرط الا يكونوا من أعضاء مجالس إدارات أو عاملين بالنادي، على أن يرشح اتحاد الكرة عضوا ليكون العدد بالرابطة ٧ أعضاء.









وأضاف: "أندية الصعيد استقرت على اختيار الدكتور ناصر الوصيف وصبري فراج، وفرق القاهرة استقرت على اختيار خالد لطيف ومحمد الطويلة، ومجموعة بحري اختارت اللواء مشهور أحمد وأحمد إبراهيم مجاهد".









واستطرد: "تم إغلاق باب الترشح في انتخابات الرابطة وستجري الانتخابات يوم ٢٤ يناير الجارى لحسم اختيار الرابطة رسميا".









وقال أيضا: "يحق لأي أحد غير عامل بنادٍ أو عضو بمجلس الإدارة الترشح بشرط تزكيته من ناديه الذي يلعب بالقسم الثاني".