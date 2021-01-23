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حوادث

بتر ساق شاب أثر سقوطه من القطار بالشرقية

السبت 23/يناير/2021 - 12:46 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
تسبب سقوط شاب من القطار فى محافظة الشرقية، فى بتر ساقيه، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمحطة قطار بمركز ومدينة أبو حماد.

وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وإخطار النيابة العامة، بمركز أبو حماد بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغ من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول شاب مصابا ببتر بالساقين، على أثر تصادم القطار دائرة مركز شرطة أبو حماد.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء استقلال شاب عمره 20 عاما، القطار من محطة قطار أبو حماد، وبعد دقائق من تحرك القطار من المحطة، حاول النزول منه، فاختل توازنه وسقط أسفل العجلات.

تم نقل تحويل الشاب إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم إخطار النيابة العامة.
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