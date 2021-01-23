عقب وفاته بكورونا.. تشييع جنازة الكاتب الصحفى مصطفى منسى من مسقط رأسه بالفيوم

شيعت جنازة الكاتب الصحفى مصطفى منسى مدير تحرير جريدة الحقيقة، عضو نقابة الصحفيين ، ومسئول اللجنة النقابية بمحافظة الفيوم بحضور عدد كبير من أقاربه ومحبيه وإعلاميين محافظة الفيوم وأهالى قريته منشية عبد الله بمركز الفيوم.

كان المغفور له قد أصيب بفيروس كورونا المستجد ، وعزل نفسه بمنزله لعدة أيام باستخدام أسطوانة أكسجين ، إلا أن المرض اشتد عليه، فتم نقله الى مستشفى جامعة الفيوم، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعى ، وبذل أطباء مستشفى جامعة الفيوم بإشراف الدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية بالفيوم جميع جهودهم ، وأعطوا له جميع الادوية الموصوفة فى البروتوكولات ، و للأسف الحالة الصحية له ساءت للغاية ، وكانت غير مستقرة على جهاز التنفس الصناعى ، حتى فاضت روحه الى السماء والى الرفيق الأعلى .

المغفور له متزوج من طبيبة تحاليل طبية ، شاركته رحلة كفاحه ، وكان مشهود عنه بالأعمال الخيرية و خدمة الأهالي ، وكان يحرص دائما على تنظيم مسابقة كبرى لحفظ القران الكريم والأحاديث النبوية سنويا ، كان يشترك فيها اكثر من 5 ألاف من الأطفال والطلاب فى كافة المراحل السنية ، ويرصد لها الالاف من الجنيهات لتوزيعها على الفائزين من المسابقة من حفظة القران الكريم والاحاديث النبوية الشريفة ، وكان ينظم لهم إفطار سنوى بنادى محافظة الفيوم ، إضافة الى قيامه بتبنى المشاكل العامة لأهالى القرى والنجوع بمراكز المحافظة ، ويصعدها بكل قوة مع المسئولين بدء من الوزراء والمحافظين ووكلاء الوزارة .

والمغفور له كان يقابل الجميع وزملاؤه بالابتسامة وسعة الصدر ، ولا يغضب من أحد ، وكان مجاملا فى كافة المحافل سواء الافراح او العزاءات .

من جانب أخر نعت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والاعلامية هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأسرة جامعة الفيوم، بمزيد من الحزن والاسى وفاة الكاتب الصحفي مصطفى منسي، مدير تحرير جريدة الحقيقة وعضو نقابة الصحفيين ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الكاتب الصحفي مصطفى منسي، والذي وافته المنية ، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا".

وإذ تتقدم محافظة الفيوم بخالص التعازي القلبية لأسرة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.