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حوادث

أخطر عصابة لسرقة الدراجات البخارية في قبضة الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، ألقى رجال أمن القاهرة القبض على أخطر عصابة لسرقة الدراجات البخارية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط عاطليّن ومقيمين بدائرة القسم لأحدهما معلومات جنائية لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، والتصرف فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل - مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه.

 وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان ، وأضاف بتصرفه فى (10) دراجات نارية لدى عملائه "سيئى النية". 

أمكن ضبط عملاء المسروقات ، وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها ، كما تم التوصل إلى عدد من مالكيها ، وباستدعائهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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