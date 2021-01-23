السيسي: تطوير قطاع السكك الحديدية بطول 10 آلاف كيلو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يوجد تكلفة كبيرة لإعداد وتحسين عربات القطار، حتى يتم تحسين جميع القطارات ومحطات المترو مع نهاية هذا العام، كاشفا أن الدولة لم تترك قطاعا دون تطوير لخدمة المواطنين، وأنه يتم تطوير 10 آلاف كم لقطاع السكك الحديدية.

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد "من 80 سنة مأضفناش حاجة، فنبدأ نطور ونعمل، وليس التطوير بالآلات ولكن بالعلم"، متابعا من السخنة إلى العالمين، مشيرا إلى أن على المواطنين الحكم على الدولة فى جودة تخطيطها وتنفيذها، معقبا "كل المجهودات التى تقيم فى الدولة لأهلى وشعبي"، لافتا أنه يتم تنفيذ خط جديد للسكة الحديدية من أكتوبر إلى أسوان بزمن رحلة لا يتجاوز 4 ساعات فقط.





وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على رفع وتطوير كفاءة قطاع السكك الحديدية بالإضافة لميكنة ورفع كفاءة المحطات ثم المعدات والتى تشمل الجرارات وعربات القطار.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.



