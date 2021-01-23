متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم ينظر إلينا بدهشة في ما يتعلق بتطورات فيروس "كورونا"، معلقًا على الأمر "متندهشوش كلها جنود ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما يسلط علينا جنوده".





وفي سياق آخر، تناول الرئيس قضية الزيادة السكانية، قائلاً "إن قضية الزيادة السكانية قضية كبيرة، لكن بكل الجهد الجبار الذي نقوم به لا نستطيع أن نرفع من مستوى معيشة المواطنين بسبب النمو السكاني"، داعيا كافة الجهات في الدولة إلى المشاركة في مواجهة هذه الأزمة.





ومن جهة أخرى، قال الرئيس إنه ستكون هناك مراكز كاملة بتوابعها ستدخل ضمن مشروع تطوير الـ ١٥٠٠ قرية.





وطالب الرئيس السيسي، بحشد كل طاقتنا الشعبية خلف هذا المشروع، موضحًا "نريد أن ندخل في القرى ونخرج منها وهي بشكل مختلف تماما ولكن بقدر الإمكان الكهرباء والصرف الصحي وكل المنشآت سيتم رفع كفاءتها مع بقية الخدمات الأخرى، وهذا سيوفر فرص عمل للمقاولين المحليين".



