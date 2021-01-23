ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

السبت 23/يناير/2021 - 12:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
صدى البلد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم ينظر إلينا بدهشة في ما يتعلق بتطورات فيروس "كورونا"، معلقًا على الأمر "متندهشوش كلها جنود ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما يسلط علينا جنوده".

وفي سياق آخر، تناول الرئيس قضية الزيادة السكانية، قائلاً "إن قضية الزيادة السكانية قضية كبيرة، لكن بكل الجهد الجبار الذي نقوم به لا نستطيع أن نرفع من مستوى معيشة المواطنين بسبب النمو السكاني"، داعيا كافة الجهات في الدولة إلى المشاركة في مواجهة هذه الأزمة.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس إنه ستكون هناك مراكز كاملة بتوابعها ستدخل ضمن مشروع تطوير الـ ١٥٠٠ قرية.

وطالب الرئيس السيسي، بحشد كل طاقتنا الشعبية خلف هذا المشروع، موضحًا "نريد أن ندخل في القرى ونخرج منها وهي بشكل مختلف تماما ولكن بقدر الإمكان الكهرباء والصرف الصحي وكل المنشآت سيتم رفع كفاءتها مع بقية الخدمات الأخرى، وهذا سيوفر فرص عمل للمقاولين المحليين".

Advertisements
Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر