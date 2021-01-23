مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر العملية الإرهابية في بغداد





وأعلنت الأمانة فى بيان لها أنها تترحم على أرواح الضحايا راجية لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، لتعبر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان، معلنة عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة التطرف والإرهاب، ومثمنة الجهود القيمة التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية في التصدي لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية، واثقة من قدرتها على تحقيق الأمن والإستقرار بما يعزز مسار التنمية والإزدهار.