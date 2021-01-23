ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر العملية الإرهابية في بغداد

السبت 23/يناير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد أنباء الإنفجارين الإرهابيين الغادرين الذين وقعا في بغداد وراح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى الأبرياء.

وأعلنت الأمانة فى بيان لها أنها تترحم على أرواح  الضحايا راجية لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، لتعبر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان، معلنة عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة التطرف والإرهاب، ومثمنة الجهود القيمة التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية في التصدي لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية، واثقة من قدرتها على تحقيق الأمن والإستقرار بما يعزز مسار التنمية والإزدهار.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور