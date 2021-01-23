رئيس تضامن النواب: ما نشاهده اليوم بشائر خير في مصرنا الجديدة

أشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات الإنتاجية الضخمة فى جميع الاتجاهات التى تحقق الاكتفاء الذاتى وتمكننا من التصدير للخارج وهو ما يعنى تلبية احتياجات المصريين فى السوق المحلى ويضبط الميزان التجارى بتقليل الفجوة ما بين التصدير والاستيراد وهو ما يخدم الاقتصاد المصرى، وهذا ما يتطلع إليه نواب الشعب.
وأضاف القصبى فى "بيان له منذ قليل"، أن تلك المشروعات الضخمة التى يفتتحها الرئيس السيسي تفتح المجال لفرص عمل جديدة وتوظف طاقات الشعب المصرى فى الإنتاج والتطوير لذا ما نشاهده هو بشائر خير تدعم المنتجين والمبدعين فى مصرنا الجديدة وفجر أمل ندعو الله من خلاله أن يحفظ بها مصر والمصريين .