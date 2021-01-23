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برلمان

رئيس تضامن النواب: ما نشاهده اليوم بشائر خير في مصرنا الجديدة

السبت 23/يناير/2021 - 12:55 م
رئيس لجنة التضامن
رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات الإنتاجية الضخمة فى جميع الاتجاهات التى تحقق الاكتفاء الذاتى وتمكننا من التصدير للخارج وهو ما يعنى تلبية احتياجات المصريين فى السوق المحلى ويضبط الميزان التجارى بتقليل الفجوة ما بين التصدير والاستيراد وهو ما يخدم الاقتصاد المصرى، وهذا ما يتطلع إليه نواب الشعب.

وأضاف القصبى فى "بيان له منذ قليل"، أن تلك المشروعات الضخمة التى يفتتحها الرئيس السيسي تفتح المجال لفرص عمل جديدة وتوظف طاقات الشعب المصرى فى الإنتاج والتطوير لذا ما نشاهده هو بشائر خير تدعم المنتجين والمبدعين فى مصرنا الجديدة وفجر أمل ندعو الله من خلاله أن يحفظ بها مصر والمصريين .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد، حيث يساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

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